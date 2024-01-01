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سموتريتش: حصلنا على وعد بعدم صدور قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية

الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: حصلنا على وعد بعدم صدور قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية



القدس المحتلة / سما/

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن حكومة الاحتلال حصلت على وعد بعدم صدور قرار في مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الفترة الانتقالية بأمريكا.

وزعم سموتريتش في تصريحات للقناة 14 العبرية، أن إقامة دولة فلسطينية خطر كبير.

وفي وقت سابق كشفت هيئة البث العبرية، عن تصريحات مثيرة لوزير المالية في حكومة الاحتلال دعا فيها إلى استغلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" من قطاع غزة، مؤكدًا إمكانية تقليص عدد الفلسطينيين هناك إلى النصف خلال عامين.

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