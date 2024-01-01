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الشرطة تضبط 28 كغم مواد مخدرة في مزرعة خيول بالعيزرية

الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 28 كغم مواد مخدرة في مزرعة خيول بالعيزرية



رام الله / سما/

 ضبطت شرطة مكافحة المخدرات ومركز شرطة جنوب غرب القدس "ابو ديس " 28 كغم من المواد المخدرة داخل مزرعة لتربية الخيول في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن معلومات استخبارية دقيقة وصلت لمركز شرطة جنوب غرب القدس ومكافحة المخدرات، تفيد بحيازة أحد المواطنين مواد مخدرة بكميات كبيرة داخل مزرعة لتربية الخيول يمتلكها، على الفور تحركت قوة من الشرطة بعد إستصدار إذن تفتيش من النيابة العامة وعند وصولها إلى المكان وأثناء عملية التفتيش ضبطت 155 بلاطة حشيش بوزن 15 كغم معدة للتعاطي و13 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة مغلفة بأكياس وجاهزة للتوزيع كما ضبطت سلاح وذخيرة.

وأضاف ارزيقات،بأن الشرطة قبضت على شخصين مشتبه بهما وتحرزت على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية.

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