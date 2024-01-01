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منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص المواد الأساسية بشكل حاد بشمال غزة

الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص المواد الأساسية بشكل حاد بشمال غزة



وكالات / سما/

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة، لا سيما شطره الشمالي، يعاني من نقص حاد في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة الكيان الإسرائيلي بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه وتسهيل العمليات الإنسانية في القطاع.

وقال المدير العام للمنظمة أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة قبل أكثر من عام لجأ تقريبا جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم، مضيفا أن 90% منهم يعيشون في خيام.

وأوضح أن "هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفسي وغيرها، في حين يتوقع أن يؤدي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".

وحذر من أن الوضع مروع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في المنطقة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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