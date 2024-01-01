420 يوما من الحرب على غزة.. شهداء بالعشرات وعدوان واسع على النصيرات وسط القطاع

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٢٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٨ شهيد و ٥٣ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٣٣٠ شهيد و ١٠٤٩٣٣ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وسط قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال غارته العنيفة على مخيم النصيرات وسط القطاع والتي بدأت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وادّت لارتقاء العشرات من الشهداء والمصابين وتدمير بنايات سكنية .

واستشهد خمسة مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزل لعائلة الدحدوح قرب مفرق ابو صرار غرب المخيم.

واستهدف الاحتلال بقصف المدفعي منزلا في منطقة بلوك سي بالنصيرات غربي وسط قطاع غزة.

ووصل إطلاق النار إلى المشفى الميداني التابع لمشفى العودة حيث اصيب عدد من العاملين .

واكد العودة انه استقبل نحو ١٨ شهيد وستين جريح خلال الساعات الاخيرة.

واصيب ثمانية مواطنين في استهداف الاحتلال لكافتيريا لورانس غربي دير البلح فيما اصيب خمسة مواطنبن بقصف منزل لعائلة مسلم في المغازي وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

ونفذ طيران الاحتلال ثلاث غارات جوية إسرائيلية على خان يونس خلال الساعات الماضية ادت لاستشهاد ١٣ مواطن واصابة اعداد اخرى.

وارتقى اربعة شهداء بينهم طفلان بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

والشهداء وهم:- الاب يحيي محمود محمد أبو ضباع ونجليه محمود وبراءة يحيى أبو ضباع وعبير فتحي أبو ضباع

كما استشهد خمسة مواطنين في قصف على خيمة بقرية عبسان

جنوب قطاع غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف بمنطقة قاع القرين جنوب خان يونس

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح فيما امتدّت عمليات النسف ايضا وسط وشرق المدينة.

غزة وشمال قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة غزة والشمال.

واستشهد ثلاثة مواطنين وإصابات من عائلة نصار في قصف طائرات الاحتلال منزلاً محيط مخبز أبو دية بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.

والشهداء هم سيدة ونجلها وحفيدها إضافة إلى اصابة زوجها بجراح بالغة الخطورة .

كما استشهدت سيدة واصيب اربعة مواطنين بقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة "السرحي" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وادّت غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان إلى استشهاد مواطن واصابة اربعة اخرين.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.