نادي محمد صلاح القادم: من هم المرشحون للتعاقد مع نجم ليفربول؟

في الفترة الحالية، يتم التركيز على المستقبل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح بعد التقارير التي تشير إلى مفاوضات التعاقد مع ليفربول توقفت مرة أخرى. سجل الدولي المصري هدفين في مرمى ساوثهامبتون بعد ظهر يوم الأحد ليدفع الريدز إلى فارق ثماني نقاط في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بنتيجة 3-2، ليصل رصيده لموسم 2024/25 إلى سجل 12 هدفًا وصنع 10 في 18 مباراة بجميع المسابقات.

ومع ذلك، في حين أن لاعبي آنفيلد يصرون على أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يستحق عقدًا جديدًا لامعًا بأي رقم يريد كتابته. الجناح المصري صاحب ال167 هدفًا في الدوري الممتاز كشف مرة أخرى أنه لم يتلق أي عروض للتعاقد معه. والآن، كشف برنامج الرهان 1xBet عن احتمالات النادي القادم لمحمد صلاح، حيث تشير التوقعات المبكرة إلى أنه قد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية بمجرد انتهاء عقده في يونيو 2025.

احتمالات الرهان على نادي محمد صلاح القادم

في مقابلة مع NBC Sports، يقول صلاح: "نحن في شهر ديسمبر تقريبًا، ولم أتلق أي عرض للبقاء في النادي، لذلك ربما أكون خارج النادي أكثر من وجودي فيه". بالنسبة للكثيرين، يعد هذا التقصير في مفاوضات ليفربول مع اللاعب بمثابة إدانة مثيرة للقلق لعدم احترام مجموعة فينواي الرياضية للاعب النادي المتميز في تسجيل الأهداف على مدار السنوات الثماني الماضية.

ولكن مع معاناة كل من فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد من نفس المأزق مع التسلسل الهرمي للنادي، قد يتعين على أنفيلد أن يستعد لإجراء تغييرات بالجملة في الصيف المقبل. ومع ادعاءات صلاح الأخيرة المذهلة، فإن قبول رحيله قد يكون أفضل شيء يمكن القيام به.

وفق 1xBet ، من المرجح أن تكون وجهة مهاجم بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما السابق هو المملكة العربية السعودية في حالة انتقاله، مع احتمالات تبلغ 36٪. الخبر الإيجابي هو أن ليفربول لا يزال هو المرشح للاحتفاظ به، لكن أمثال باريس سان جيرمان وبرشلونة ليسوا بعيدين عن المطاردة أيضًا.

احتمالات الرهان الحالية لنادي محمد صلاح القادم

الاحتمالية الضمنية الاحتمالات الوجهة القادمة 60% 4/6 ليفربول 36% 7/4 أي فريق سعودي 9% 10/1 باريس سان جيرمان 6% 16/1 برشلونة 4% 25/1 ريال مدريد 3% 33/1 بايرن ميونيخ 3% 33/1 انتر ميلان 2.4% 40/1 يوفنتوس 2.4% 40/1 ايه سي ميلان 2% 50/1 ارسنال 2% 50/1 مانشستر سيتي 2% 50/1 أتلتيكو مدريد 2% 50/1 أحد أندية الدوري الأمريكي