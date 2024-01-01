نتنياهو: مستعد لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس أنه مستعد لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وليس إنهاء الحرب مشيرا ألى أن شروط صفقة التبادل تغيرت لصالح إسرائيل بعد اغتيال السنوار وفصل الجبهات بين غزة ولبنان.

وفي مقابلة مع القناة 14 العبرية، أوضح نتنياهو: "لدينا هدفان مختلفان. في الشمال نمنع التسليح . وكشف أنه هدد الرئيس السوري بشار الأسد. قلت للأسد: أنت تلعب بالنار».

وأضاف نتنياهو: "الزمن سيحدد ما إذا كان قد تلقى هذه الرسالة". وتابع قائلا "الهدف في الشمال يختلف عن الهدف في الجنوب، والظروف في الشمال تختلف عن الجنوب. لكن الجواب واضح: أنا مستعد لوقف إطلاق النار في الجنوب، ونعتقد أن بإمكاننا تحقيق إطلاق سراح المختطفين".