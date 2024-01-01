  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

القناة 12 العبرية : صفقة إسرائيلية اميركية لدعم السلطة مقابل الفيتو الدائم على دولة فلسطينية

الخميس 28 نوفمبر 2024 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية : صفقة إسرائيلية اميركية لدعم السلطة مقابل الفيتو الدائم على دولة فلسطينية



القدس المحتلة / سما/

 كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن صفقة أمريكية إسرائيلية تواصل اسرائيل بموجبها دعم السلطة اقتصاديا مقابل الفيتو الأمريكي على اي اقتراح في مجلس الأمن يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب تقرير القناة العبرية، فان إسرائيل سوف تقوم بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية. فقد وافق الكابنيت السياسي والحربي مساء اليوم، عبر استطلاع هاتفي، على تمديد استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.

واللافت أن الشخص الذي وقع على التمديد هو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد ضغوط هائلة من دول الغرب حذرت من أن انهيار البنوك قد يؤدي إلى انهيار السلطة، إلى جانب رؤساء المؤسسة العسكرية الذين انضموا إلى التقييم.

قرار تمديد العلاقة البنكية جاء ثمرة المفاوضات التي أجراها الوزير الإسرائيلي رون ديرمر خلف الكواليس مع كبار المسؤولين الأميركيين، والتي تم في إطارها التوصل إلى "صفقة" يكون بموجبها وعد امريكي ب استخدام الفيتو على اي محاولات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتظهر هذه الخطوة التخوف الإسرائيلي من أن تقوم إدارة بايدن، مع اقتراب نهاية ولايته، بوقف الفيتو.

ويمكن تلخيص الصفقة التي تم الاتفاق عليها في جملة واحدة: مواصلة تحويل الأموال إلى الفلسطينيين مقابل الحصول الالتزام الأمريكي بإلغاء أي قرار بشأن الاعتراف بالدولة فلسطيني في مجلس الأمن.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مطلعة : ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل بشأن غزة

"يديعوت": لا يمكن إفراغ لبنان من “حزب الله ” ولا “حماس” من غزة واتفاق وقف النار هو الشرّ الضروري

“حزب الله”: انتصرنا على إسرائيل ونتابع انسحاب قوات العدو من جنوب لبنان وأيدينا على الزناد..

غانتس: يجب إخراج الأسرى من غزة وليس استيطانها

أكثر من 130 قتيلا في اشتباكات دامية بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام في غرب سوريا

هجوم روسي “ضخم” بالصواريخ البالستية على منشآت الطاقة في مناطق متفرقة بأوكرانيا

الإعلام العبري: "ما وراء جنون التسلح المصري"؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: مستعد لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب

الإعلام العبري: "ما وراء جنون التسلح المصري"؟

"نيويورك تايمز" : حماس تدرس الموافقة على صفقة تحافظ فيها إسرائيل على وجودها في محور فيلادلفيا

مصادر مطلعة : ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل بشأن غزة

"يديعوت": لا يمكن إفراغ لبنان من “حزب الله ” ولا “حماس” من غزة واتفاق وقف النار هو الشرّ الضروري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية