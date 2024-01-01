اسرائيل : قوات الجيش اللبناني بدأت الانتشار في الجنوب

القدس المحتلة / سما/

قالت إسرائيل ان قوات من الجيش اللبناني بدأت بالفعل في النزول إلى الجنوب، وسيتم نشرها في أي مكان يخليه الجيش الإسرائيلي وبطريقة متقطعة.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فإن هذه المرة، سيكون انتشار قوات الجيش اللبناني في جنوب البلاد أكبر وأهم وأقوى مما كان عليه قبل الحرب، وبشكل رئيسي تحت رعاية وإشراف أميركيين.

وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد قمنا بتغيير تعليمات إطلاق النار ونحن ندرك التحدي في الوضع الحالي، لكن المهمة واضحة للجنود الموجودين الآن على الجانب اللبناني. يتم دفع حزب الله شمالا وسنواصل ذلك".

وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، فقد زعم أنه قتل 3500 من عناصر حزب الله. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه بدأ العمل على تعزيز الجدار على الحدود وتحسين قدرات المراقبة والرصد والجمع.