وزير الجيش الاسرائيلي : سنتحرك بكل قوّة ضدّ أي محاولة لتهريب الأسلحة من إيران للبنان

القدس المحتلة / سما/

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اتصال مع نظيره البريطاني جون هيلي، اليوم الخميس، أن "تل أبيب ستتحرك بكل قوة ضد أي محاولة من جانب إيران لتهريب الأسلحة إلى لبنان".

وقال كاتس إنه "يتوقع من بريطانيا المشاركة في جهود منع تسليح حزب الله"، مضيفاً أن "أهم شيء بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي هو عودة المختطفين وأكد أنه "يتوقع من بريطانيا أن تعارض أي اقتراح لوقف إطلاق النار غير المشروط بالإفراج عن الرهائن".

وأشار إلى أن "تل أبيب سترد بقسوة على أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ولن تسمح بالعودة إلى الواقع الذي كان قائما في الماضي من أجل خلق الظروف التي ستعيد الشعور بالأمن إلى سكان الشمال"، زاعماً أنّ"إيران تواصل المحاولة طوال الوقت لخلق جبهات جديدة ضد إسرائيل، بينها جبهة شرقية في الضفة الغربية".

وشكر كاتس هيلي على استعداده للتعاون ضد محاولات إيران زعزعة استقرار المنطقة.