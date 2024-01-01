  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير الجيش الاسرائيلي : سنتحرك بكل قوّة ضدّ أي محاولة لتهريب الأسلحة من إيران للبنان

الخميس 28 نوفمبر 2024 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي : سنتحرك بكل قوّة ضدّ أي محاولة لتهريب الأسلحة من إيران للبنان



القدس المحتلة / سما/

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اتصال مع نظيره البريطاني جون هيلي، اليوم الخميس، أن "تل أبيب ستتحرك بكل قوة ضد أي محاولة من جانب إيران لتهريب الأسلحة إلى لبنان".

وقال كاتس إنه "يتوقع من بريطانيا المشاركة في جهود منع تسليح حزب الله"، مضيفاً أن "أهم شيء بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي هو عودة المختطفين وأكد أنه "يتوقع من بريطانيا أن تعارض أي اقتراح لوقف إطلاق النار غير المشروط بالإفراج عن الرهائن".

وأشار إلى أن "تل أبيب سترد بقسوة على أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ولن تسمح بالعودة إلى الواقع الذي كان قائما في الماضي من أجل خلق الظروف التي ستعيد الشعور بالأمن إلى سكان الشمال"، زاعماً أنّ"إيران تواصل المحاولة طوال الوقت لخلق جبهات جديدة ضد إسرائيل، بينها جبهة شرقية في الضفة الغربية".

وشكر كاتس هيلي على استعداده للتعاون ضد محاولات إيران زعزعة استقرار المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

"آيزنكوت" يكشف الأسباب التى منعت التوصل لصفقة أسرى مع حماس حتى الآن

مصادر مطلعة : ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل بشأن غزة

وفد أمني مصري يزور "إسرائيل" اليوم لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

"يديعوت": لا يمكن إفراغ لبنان من “حزب الله ” ولا “حماس” من غزة واتفاق وقف النار هو الشرّ الضروري

“حزب الله”: انتصرنا على إسرائيل ونتابع انسحاب قوات العدو من جنوب لبنان وأيدينا على الزناد..

غانتس: يجب إخراج الأسرى من غزة وليس استيطانها

أكثر من 130 قتيلا في اشتباكات دامية بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام في غرب سوريا

الأخبار الرئيسية

"نيويورك تايمز" : حماس تدرس الموافقة على صفقة تحافظ فيها إسرائيل على وجودها في محور فيلادلفيا

مصادر مطلعة : ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل بشأن غزة

"الأونروا": ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لحوالي 75 ألفا في شمال قطاع غزة

"يديعوت": لا يمكن إفراغ لبنان من “حزب الله ” ولا “حماس” من غزة واتفاق وقف النار هو الشرّ الضروري

“حزب الله”: انتصرنا على إسرائيل ونتابع انسحاب قوات العدو من جنوب لبنان وأيدينا على الزناد..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية