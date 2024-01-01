"نيويورك تايمز" : حماس تدرس الموافقة على صفقة تحافظ فيها إسرائيل على وجودها في محور فيلادلفيا

سما / وكالات /

تدرس حركة حماس الموافقة على صفقة تبادل تحافظ فيها إسرائيل على وجودها في محور فيلادلفيا، ولو بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أبدى مسؤولو قيادة حماس، قبل الاتفاق مع لبنان، استعدادهم للتحرك نحو التوصل إلى اتفاق إذا أبدت إسرائيل مرونة، خاصة فيما يتعلق بمسألة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن هناك احتمالاً بأن تتخلى حماس عن بعض مطالبها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. في المقابل، وبحسب مصادر غربية تحدثت مع الصحيفة، فإن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى تسوية.

كما قالت مصادر أميركية إن نتنياهو، على ما يبدو، ينتظر دخول الرئيس القادم ترامب إلى البيت الأبيض لاتخاذ قرار بشأن مسألة المفاوضات مع حماس.

وفيما يتعلق بـ "اليوم التالي": أفادت مصادر في الغرب أن إسرائيل لا تزال متحفظة بشأن الأفكار الأمريكية والعربية التي تقضي بأن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة. وبحسب المصادر نفسها، يعتقد نتنياهو أن هذه الخطوة مآلها الفشل وأن حماس ستستعيد السلطة في القطاع قريبا.

وذكر مسؤولون أميركيون للصحيفة أن حماس تهدف إلى الحفاظ على حكمها في القطاع.