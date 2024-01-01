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انخفاض اسعار الوقود في اسرائيل الاسبوع المقبل

الخميس 28 نوفمبر 2024 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض اسعار الوقود في اسرائيل الاسبوع المقبل



القدس المحتلة/سما/

أعلنت إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية في اسرائيل، أنه عند منتصف الليل بين يومي السبت والأحد، سينخفض ​​سعر وقود الخدمة الذاتية بنحو 8 أغورات.

وأعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية أن الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطة الخدمة الذاتية (شامل ضريبة القيمة المضافة) لن يتجاوز 7.12 شيكل للتر الواحد.

بالنسبة للمسافرين إلى إيلات، فإن الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطة الخدمة الذاتية في إيلات (بدون ضريبة القيمة المضافة) لن يتجاوز 6.09 شيكل للتر الواحد.

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