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بوريل: حكومة نتنياهو تنتهك وتدوس على القانون الدولي الإنساني

الخميس 28 نوفمبر 2024 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل: حكومة نتنياهو تنتهك وتدوس على القانون الدولي الإنساني



وكالات - سما-

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، المجتمع الدولي، خاصةً الاتحاد الأوروبي، إلى عدم تقويض المحكمة الجنائية الدولية.

وقال بوريل في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إنَّ دعم المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز قراراتها هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة بالعالم"، مُوضحاً أنَّ حكومة نتنياهو تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكّد على أنَّ ما يجري في غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مُشيراً إلى الحاجة لوقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حل سياسي من أجل السلام، وتحقيق حل الدولتين.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، اليوم الخميس، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أمري اعتقال بحق كل من: بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/ أيار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

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