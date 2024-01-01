مصادر مطلعة : ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل بشأن غزة

سما / وكالات /

نفت مصادر عربية الخميس، توجه وفد أمني مصري إلى إسرائيل أو وصول وفد من الأخيرة إلى القاهرة.

وقال المصادر لـ"سكاينيوز" أنه "ليست هناك اتصالات حاليا بين مصر وإسرائيل تتعلق بالتهدئة في قطاع غزة".

وكانت تقارير صحفية أفادت في وقت سابق من الخميس، أن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل في محاولة لإحياء مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد أن بلاده ستعمل مع مصر وقطر وتركيا خلال الأيام المقبلة، لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من 13 شهرا.

وتتمسك حركة حماس بوقف تام للحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، بينما تصر إسرائيل على هدنة مؤقتة لتحرير الرهائن والعودة بعدها إلى العمل العسكري.

وعاد الحديث عن الجهود المتعثرة لإبرام صفقة في غزة، بعد أن دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، صباح الأربعاء.