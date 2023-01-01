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الإحصاء: 8 مليارات دولار الخسائر الإنتاجية للقطاع الخاص جراء عدوان الاحتلال

الخميس 28 نوفمبر 2024 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: 8 مليارات دولار الخسائر الإنتاجية للقطاع الخاص جراء عدوان الاحتلال



رام الله / سما/

قدر الجهاز المركزي للإحصاء خسائر الإنتاج للقطاع الخاص بنحو 8 مليارات دولار، فضلا عن خسائر فادحة في الأصول والممتلكات، جراء عدوان الاحتلال المستمر في قطاع غزة والضفة منذ نحو 14 شهرا.

وقال الإحصاء في تقرير صدر اليوم الخميس، إن الإنتاج المحلي لمنشآت القطاع الخاص في عموم الأراضي الفلسطينية انخفض بنسبة 55% خلال عام 2024، بواقع 51% في الضفة و84% في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا، إذ بلغت نسبة انخفاض الإنتاج لهذا القطاع 60% (56% في الضفة الغربية، و100% في قطاع غزة)، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 56% (52% في الضفة الغربية، و86% في قطاع غزة)، في حين بلغت نسبة التراجع في قطاعات التجارة الداخلية والخدمات الأخرى 54% (51% في الضفة الغربية، و78% في قطاع غزة).

وأشار التقرير إلى تراجع أعداد العاملين في فلسطين بنسبة 24% (20% في الضفة الغربية، و82% في قطاع غزة).

على المستوى القطاعي، تراجع عدد العاملين في قطاع الإنشاءات في فلسطين بنسبة 29% (21% في الضفة الغربية، و100% في قطاع غزة)، كما تراجع في قطاع الصناعة بنسبة 28% (22% في الضفة الغربية، و83% في قطاع غزة)، تلاه قطاع التجارة الداخلية والخدمات الأخرى بنسبة 21% (15% في الضفة الغربية، و75% في قطاع غزة).

وفقا للتقرير، سجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية في عام 2023 انخفاضا بنسبة 5.2% عن العام السابق 2022، إذ بلغت قيمته حوالي 12.369 مليار دولار.

أما بالنسبة إلى التوزيع النسبي للإنتاج حسب الأنشطة لعام 2023، فقد ساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 34.6% من إجمالي الإنتاج، بينما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 31.8% من إجمالي الإنتاج، مقابل 17.4% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات من إجمالي الإنتاج، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 9.8%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 4.1%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.4%، و0.9% على التوالي.

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