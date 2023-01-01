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الجيش الإسرائيلي يقتحم شمال الضفة بقوات كبيرة واندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومة

الخميس 28 نوفمبر 2024 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقتحم شمال الضفة بقوات كبيرة واندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومة



رام الله / سما/
اقتحم الجيش الإسرائيلي، الخميس، بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.
وقال شهود عيان فلسطينيون إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.
وأفادوا بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت البلدة برفقة جرافات، وسُمعت أصوات انفجارات ضخمة وتبادل لإطلاق النار.
وذكرت كتيبة قباطية، التابعة لـ”سرايا القدس”، في بيان وصل الأناضول، أن مقاتليها “يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في البلدة، ويمطرونها بزخات من الرصاص”.
وفجر الخميس نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات في الضفة، أبرزها مدينة طولكرم ومخيميها نور شمس.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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