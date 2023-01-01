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وزير الخارجية البريطاني: سنعتقل نتنياهو حال دخوله بريطانيا وسننفذ أمر المحكمة الدولية

الخميس 28 نوفمبر 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية البريطاني: سنعتقل نتنياهو حال دخوله بريطانيا وسننفذ أمر المحكمة الدولية



لندن / وكالات/

 قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الأربعاء، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل بريطانيا.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال لامي للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا، وأصر على أنه ليس لديه خيار لتجاهل الأمر، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
لكن وزير الخارجية البريطاني، قال إنه سيواصل التحدث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا مثل السعي لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأهمية إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أنه “يعتقد أنها أمور مهمة تتطلب مشاركة منهم مع هذه الحكومة.. لا أستطيع أن أرى ظروفا لن أتحدث فيها إلى الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية”.

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