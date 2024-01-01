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"يديعوت": لا يمكن إفراغ لبنان من “حزب الله ” ولا “حماس” من غزة واتفاق وقف النار هو الشرّ الضروري

الخميس 28 نوفمبر 2024 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": لا يمكن إفراغ لبنان من “حزب الله ” ولا “حماس” من غزة واتفاق وقف النار هو الشرّ الضروري



القدس المحتلة / سما/

 شدّدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على أنّ “الاتفاق الموقّع مع لبنان هو السيّئ الضروري الأفضل الذي يُطاق قياساً للبدائل”، معترفة بأنّه “لا يمكن إفراغ لبنان من حزب الله ولا يمكن الوصول إلى كلّ نفق وكلّ مصنع أسلحة وكلّ مستودع”.
وتابعت أنّ “وقف إطلاق النار مع لبنان هو الشرّ الضروري، الأفضل الذي يُطاق قياساً للبدائل”.
وفي حديثها عن مستوطنات الشمال، قالت إن “السكان” هناك دفعوا ثمناً باهظاً، مضيفة أنّ الاتفاق الموقّع مع لبنان ليس مثالياً، مقرّة في الوقت عينه أنّه لا يوجد اتفاق مثالي في ظل هذه الظروف.

الصحيفة الإسرائيلية أقرّت بأنه لا يمكن إفراغ لبنان من حزب الله، ولا يمكن إخراج حماس من غزة.
وتابعت أنّ المطلوب الآن هو قول الحقيقة أنه ليس هناك ولن يكون هناك انتصار مطلق والبدء في إعادة تأهيل المنازل بسرعة حتى يتمكّن من يريد العودة أن يعود. مع الأخذ بالاعتبار أنه ليس الجميع سيعودون، وبالتأكيد ليس في الشهرين الأولين أو حتى في السنة الأولى.
ولفتت إلى أنّ المطلوب الآن هو الشروع في صفقة تبادل للأسرى مع غزة، وتابعت أنّه من دون هذه الصفقة فإنه سيكون من المستحيل العودة إلى الحياة الطبيعية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، الأربعاء، في تمام الساعة الـ4 فجراً بتوقيت بيروت.

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