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هجوم روسي “ضخم” بالصواريخ البالستية على منشآت الطاقة في مناطق متفرقة بأوكرانيا

الخميس 28 نوفمبر 2024 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم روسي “ضخم” بالصواريخ البالستية على منشآت الطاقة في مناطق متفرقة بأوكرانيا



القدس المحتلة / سما/

 أعلنت كييف صباح الخميس عن “هجوم معاد ضخم” يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية، وذلك بعدما أصدر الجيش الأوكراني إنذارا جويا إثر رصد صواريخ بالستية أطلقتها روسيا باتجاه مناطق أوكرانية مختلفة.
وأوردت وزارة الطاقة على فيسبوك “مرة جديدة، يتعرض قطاع الطاقة لهجوم معاد ضخم، تنفذ هجمات على منشآت للطاقة في أنحاء أوكرانيا” فيما أوضحت الشركة المشغلة للكهرباء عن “انقطاعات طارئة للتيار” ولا سيما عن كييف وأوديسا ودنيبرو.
وكان سلاح الجو الأوكراني أفاد عبر تطبيق تلغرام أنّه “تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب تهديد صاروخي”، مشيرا إلى أنّه رصد صواريخ بالستية روسية أُطلقت خصوصا باتجاه أوديسا (جنوب) وكيروفوغراد (وسط) وخيرسون (شرق) وميكولايف (جنوب).
وتوعدت روسيا الثلاثاء أوكرانيا بـ”رد”، إثر توجيه الجيش الأوكراني في الأيام الأخيرة ضربتين جديدتين ضد الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أتاكامس الأميركية.

وتقصف روسيا مناطق مدنية في سائر أنحاء أوكرانيا منذ بدأت غزوها لذها البلد في شباط/فبراير 2022.

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