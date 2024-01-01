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مسؤولون أميركيون: حماس لم تبد استعدادا للاتفاق قبل مغادرة بايدن

الخميس 28 نوفمبر 2024 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أميركيون: حماس لم تبد استعدادا للاتفاق قبل مغادرة بايدن



واشنطن / وكالات/

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تظهر علامات على استعدادها لاتفاق في غزة قبل مغادرة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لمنصبه.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إم إس إن بي سي" عن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين قوله إن الرئيس بايدن قال إنه "إذا أرادت حركة (المقاومة الإسلامية) حماس التفاوض بحسن نية فهناك صفقة يمكن إبرامها الآن".

وكان بايدن قال الأربعاء أيضا، إن إدارته ستبذل في الأيام المقبلة جهدا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأضاف "نعمل للتوصل لاتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة دون وجود حماس في السلطة".

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