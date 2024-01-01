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ثاني أيام وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يمنع اقتراب اللبنانيين من 10 قرى في الجنوب ..

الخميس 28 نوفمبر 2024 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثاني أيام وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يمنع اقتراب اللبنانيين من 10 قرى في الجنوب ..



بيروت/ وكالات/

حذر الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، اللبنانيين من الاقتراب من 10 قرى جنوب البلاد، وذلك في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: “بيان عاجل إلى سكان لبنان حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري”.
وتابع: “يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط، يعرض نفسه للخطر”.

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