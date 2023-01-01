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13 شهيدا في قصف الاحتلال شرق خان يونس والنصيرات..

الخميس 28 نوفمبر 2024 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
13 شهيدا في قصف الاحتلال شرق خان يونس والنصيرات..



غزة / سما/

 استُشهد أربعة مواطنين، اليوم الخميس، في قصف للاحتلال استهدف المواطنين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مخيم للنازحين في عبسان، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال نسف مباني سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح وأخرى في جباليا شمالا.

واستُشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف عنيف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا عنيفا على المخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,282 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,880 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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