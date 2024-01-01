419 يوما من الحرب على غزة.. شهداء بالعشرات ونزوح جديد ببيت لاهيا

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٣ شهيد و ١٣٤ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٢٨٢ شهيد و ١٠٤٨٨٠ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة وشمال قطاع غزة

وواصل جيش الاحتلال محاصرة مزيد من مراكز النزوح وإجبار النازحين على المغادرة نحو غرب مدينة غزة.

واستشهد اربعة مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي سحويل وزقوت في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد الشقيقين حسن وطارق حامد العوضي في قصف الاحتلال مدخل مستشفى كمال عدوان شمال غزة .

واستشهد الشاب زكريا أحمد حسان جراء قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

وفجرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة في محيط المستشفى الأندونيسي ودوار الشيخ زايد شمالي قطاع غزة

وقصفت المدفعية غرب مخيم جباليا ومنطقتي التوام والصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وسط قطاع غزة

ونفذ طيران الاحتلال اربع غارات جوية إسرائيلية استهدفت محيط مسجد معاذ بن جبل في المخيم الجديد شمالي النصيرات

واصيب مواطن بجراح خطيرة في قصف استهدف منزلا بمخيم البريج وسط القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم النصيرات ما اسفر عن استشهاد 9 مواطنين على الاقل .

جنوب قطاع غزة

واستشهد اربعة مواطنين في غارتين منفصلتين جنوب وشمال خان يونس .

وارتقى عنصران من حماية المساعدات واصيب ثالث بقصف استهدفهم ببلدة القرارة فيما استشهد مواطنان بقصف في منطقة جورة اللوت جنوب المدينة.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وانتشل المسعفون جثمان شهيدين من منطقة خربة العدس شمال المدينة.