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وفد أمني مصري يزور "إسرائيل" الخميس لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد أمني مصري يزور "إسرائيل" الخميس لمحاولة التوصل لوقف إطلاق نار في غزة



غزة/سما/

 قال مصدران أمنيان مصريان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى "إسرائيل" غداً الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية بأن مصر تعمل في إطار الوساطة على تنظيم مناقشات واقتراحات مع إسرائيل حول إدارة غزة في "اليوم التالي" للحرب.


وأضاف موقع القناة العبرية أن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل خلال الساعات القادمة، وذلك للقاء مسؤولين إسرائيليين حول ملف صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الوفد يضم مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، والذي يعمل على مناقشة مقترحات متعلقة بإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" لوقف الحرب، والتي من شأنها أن تمهد الطريق من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل المختطفين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. 

 وأوضحت i24NEWS  أن المسؤولين المصريين على اتصال مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بهدف التوافق للتوصل الى خطوط عريضة حول تصورات الرئيس المنتخب لوقف الحرب في قطاع غزة. 

وقالت القناة العبرية إن مصر عرضت مؤخرا مبادرة للتوافق عليها بين حركتي فتح وحماس، حول تشكيل لجنة مدنية مستقلة لإدارة قطاع غزة في "اليوم التالي" للحرب، حيث ستكون مهمتها إدارة القطاع من الناحية المدنية وأعمال الإغاثة الإنسانية، ولم يتم التوصل الى صياغة نهائية حول المسؤولية الأمنية في القطاع. 

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