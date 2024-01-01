"إسرائيل" استأنفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، أنها استأنفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.

ونقل موقع أكسيوس الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي القول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل ستطعن على قرار إصدار مذكرتي اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق.