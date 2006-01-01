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اليونيفيل ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وتعد بإنجاحه

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيفيل ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وتعد بإنجاحه



بيروت/سما/

رحبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ووعدت بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاحه.

وبرعاية أمريكية فرنسية، بدأ في الرابعة من فجر الأربعاء بتوقيت بيروت سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/ تموز 2006.

وتعقيبا على ذلك، قالت “اليونيفيل” إنها “ترحّب بإعلان وقف الأعمال العدائية والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام”.

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل”.

وأضافت اليونيفيل: “سوف نتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار”.

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