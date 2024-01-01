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الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، بيانا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان، بخصوص عودتهم إلى قراهم ومنازلهم بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجرا.


‏وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "من أجل سلامتكم وأمن عائلتكم يحظر عليكم الانتقال جنوبا نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة. كل تحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر".

وأضاف: "نخبركم انه ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00 بالتوقيت المحلي) وحتى صباح غد في الساعة السابعة صباحا (07:00) يمنع بشكل مطلق الانتقال إلى الجنوب من نهر الليطاني".

وحذر قائلا:

من يتواجد شمال نهر الليطاني - ممنوع عليه الانتقال جنوبا.
من يتواجد جنوب نهر الليطاني - يجب عليه ان يبقى في مكانه.
‏وختم البيان: "نذكركم بأن جيش الدفاع لا يزال منتشرا في مواقعه في جنوب لبنان وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار حيث ستتعامل قواتنا مع كل تحرك ينتهك هذا الاتفاق وبحزم".


جدير بالذكر أن فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبنانني وإسرائيل فجر اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، توافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

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