الجهاد الإسلامي: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إنجاز مهم

غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان ودولة الاحتلال "إنجاز مهم".



وقالت الحركة في بيان "إننا نعتبر اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رضخ له العدو أمام صمود أبطال حزب الله وبيئته الحاضنة وبطولاتها، إنجازا مهما يكسر مسار العنجهية والتوحش ومساعي حكومة العدو في استيلاد شرق أوسط على مقاس أوهامه على حساب شعوب أمتنا ومقدساتنا وحقوقنا في أوطاننا".

وتابع: "نثمن غاليا البطولات الكبيرة والصمود العظيم والتضحيات النفيسة التي قدمها ويقدمها إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان إسنادا ونصرة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقه.. نؤكد على وحدة الدماء وصلابة الإرادة وثبات الرؤية التي تجمع بين قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وباقي قوى المنطقة".

وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من فجر اليوم الأربعاء بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وأعلن الرئيس الامريكي جو بايدن مساء الثلاثاء إن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار. وأكد أنه "إذا خرق حزب الله الاتفاق، فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها".