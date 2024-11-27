هاليفي يتوعد عناصر حزب الله الذين سيقتربون من منطقة الحدود..

القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، باستهداف عناصر "حزب الله" الذين سيقتربون إلى القوات الإسرائيلية وإلى منطقة الحدود وإلى القرى الواقعة في المنطقة التي حددها الجيش.



‏وقال الجنرال هرتسي هاليفي: "القتال في لبنان كان حازما للغاية، لكن فرض الاتفاق سيكون أكثر حزما.. بحزم، وفقا للقواعد التي تمت الموافقة عليها بالأمس من قبل وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، ومن قبل المجلس الأمني المصغر".



‏وأردف: "عناصر حزب الله الذين سيقتربون إلى قواتنا، والى منطقة الحدود، والى القرى الواقعة في المنطقة التي حددناها، سيستهدفون. نحن لا ننوي خوض أشهر من الحرب ونقل السكان من منازلهم دون إعادتهم الآن بأمان".

‏وتابع هاليفي: "هناك قوات في الميدان، قوات برية ومن قيادة المنطقة الشمالية، هم أول من سيواجه من يعود إلى القرى في حالة ردع وبالنار وبقدرات ومع تعاون معظمه من الجو. هناك قطع في الجو على مدار الساعة، وقطع بحرية تجمع المعلومات وقادرة أيضا على الهجوم في القطاع الغربي".

‏واستطرد رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي: "نحن نستعد ونتجهز لإمكانية عدم تطبيق هذا الوضع.. سنقوم بإعادة التحليل، سنتخذ خطوات أكثر صرامة، ستكون أقوى، ونحن مصممون جدا على فرض القواعد وخلق واقعًا مختلفًا تماماً لسكان الشمال".

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.