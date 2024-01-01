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مدير مشفى العودة بغزة: مشافي شمال القطاع مهددة بالخروج عن الخدمة

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مشفى العودة بغزة: مشافي شمال القطاع مهددة بالخروج عن الخدمة



غزة/سما/


ناشد مدير مشفى العودة في شمال غزة محمد صالحة المنظمات العالمية تزويد المستشفى بالوقود والمستلزمات الطبية بشكل عاجل محذرا من أن مشافي شمال القطاع مهددة بالخروج عن الخدمة بشكل كامل.


وقال صالحة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "55 يوما على حصار شمال غزة، ومشفى العودة، محرومة من إمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية والطعام والوقود لتشغيل المشفى".


وأضاف: "قوات الاحتلال تمنع المنظمات الدولية ذات العلاقة من إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام والوقود للمشفى، وقد قامت قوات الاحتلال بإفراغ الإسعافات التي تحمل مساعدات طبية للمشفى أثناء مهمة للجنة الدولية للصليب الأحمر لتحويل حالات لمشافي مدينة غزة".

وناشد صالحة، منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بتزويد مشفى العودة، بالوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والطعام بشكل عاجل.

وأشار إلى "النقص الحاد في أسطوانات الاكسجين بالمشفى"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية لم تسمح بتعبئة أسطوانات الاكسجين مما يهدد حياة عشرات المصابين".

وحذر من أن "النظام الصحي في شمال غزة ينهار وقوات الاحتلال تستهدف المشافي بشكل مباشر، الأمر الذي يهدد بخروجها عن الخدمة بشكل كامل".

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