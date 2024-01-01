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الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن انتشاره في جنوب الليطاني ويوجه تحذيرا للمواطنين

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن انتشاره في جنوب الليطاني ويوجه تحذيرا للمواطنين



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه باشر تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني (جنوبي لبنان) وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.


وقال الجيش اللبناني في بيان له: "باشر الجيش تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل"، موشحا أن ذلك يأتي "استنادا إلى التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".


وأردف: "في هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنية عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها".

وصدر عن الجيش اللبناني بيان لاحق جاء فيه: "إلحاقا بالبيان السابق المتعلق بتعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني، تدعو قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظا على سلامتهم، لا سيما وأنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية".

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، اقتراب أربعة أشخاص "مشتبه بهم" من جنود الجيش المتمركزين في جنوب لبنان، وقامت القوات باستجوابهم بشكل مباشر في الميدان.

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