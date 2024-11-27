لابيد مخاطبا هاليفي: إن كنت تعلم بإمكانية عقد صفقة أسرى ولم تقل ذلك بصوت عال فإنك خائن للثقة

القدس المحتلة/سما/

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه إذا كان رئيس الأركان هرتسي هاليفي يعلم بإمكانية عقد صفقة أسرى ولم يقل ذلك بصوت عال فسيكون في تلك الحالة خائنا للثقة التي مُنِحها.



قال لابيد هذا في الجلسة العامة للكنيست متوجها خاصة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي أقول هيرتس هاليفي.

وأضاف: "هذا من واجبكم تجاه المقاتلين وواجبكم تجاه المواطنين وواجبكم تجاه القانون".

يذكر أنه بعد أشهُر من المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، التي شهدت أعنف المواجهات والقصف الذي قضى على قيادات الحزب ودمر أجزاء واسعة من بيروت ولبنان، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة إلى الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، مشيرا إلى أن أسباب وقف إطلاق النار هي التركيز على تهديد إيران وإنعاش الجيش وعزل حماس وفصل الساحات العسكرية.