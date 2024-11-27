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ليبرمان: اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" هو اتفاق استسلام.. إنهم يسخرون منا فقط

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" هو اتفاق استسلام.. إنهم يسخرون منا فقط



القدس المحتلة/سما/

اعتبر أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان هو "اتفاق استسلام لحزب الله".


وفي مقابلة مع استوديو صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (واينت)، وصف ليبرمان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، بـ"اتفاق الاستسلام".


وقال ليبرمان: "هذا الاتفاق هو اتفاق واحد مقابل اتفاق مع حماس اعتبارا من عام 2018، وهو نفس المبدأ: نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) يشتري السلام على المدى القصير على حساب ضرر جسيم للأمن القومي على المدى الطويل".

وأردف: "ما نراه هو أنه على الرغم من تحذير الجيش الإسرائيلي ومطالبته بعدم العودة إلى القرى الواقعة على خط التماس، فإن جميع اللبنانيين - السكان الشيعة وبالطبع أعضاء حزب الله المموهين - بدأوا يعودون بالفعل..  إنهم ببساطة يطلقون صفيرا عند تحذير الجيش الإسرائيلي ويعودون في قوافل تتجه جنوبا"، مضيفا: "إذا بدأ حزب الله في تعزيز وبناء وإنتاج أدوات دقيقة أو جميع أنواع الطائرات في البقاع وبعلبك، فلن يُسمح لنا بالعمل هناك"، على حد قوله.

وتابع ليبرمان: "بالأمس، كانت القوات الجوية بأكملها تطارد طائرة واحدة في الشمال، وفي غضون 5 إلى 6 سنوات سيكون لديهم 40 ألف طائرة. لقد بدأوا في الإنتاج"، مستطردا: "الإيرانيون لا يختبئون أيضا، بل سيعملون مرة أخرى على تسليحهم ومنحهم المال. وطالما أن حزب الله لا يتخلى عن تهديد إسرائيل وتدميرها، فمن المستحيل التوصل إلى اتفاق معهم".

وبحسب ليبرمان، فإن الحكومة لم تتعلم شيئاً من 7 أكتوبر، مردفا: "لا شيء (تعلمته)، نفس المفهوم بالضبط.. علاوة على ذلك، نُشرت اليوم مقالة افتتاحية في صحيفة الأخبار، وهي صحيفة عامة مرتبطة بحزب الله في لبنان، ونحن بحاجة إلى أن نرى كيف ينظرون إلى هذا الشيء.. إنهم يسخرون منا فقط.. يقولون إنه نفس القرار 1701".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إلى أن الوزراء صوتوا على الاتفاقية بالأمس دون أن يطلعوا عليها، قائلا: "لماذا لم ينشر رئيس الوزراء الاتفاقية؟ ما الذي يخفيه؟ نتنياهو لم يوزعها حتى على أعضاء الحكومة. قرأها لهم، وليس من الواضح ما إذا كان قد قرأ الاتفاقية بأكملها أم جزءا منها فقط.. هذا ببساطة غير مقبول. عادة ما يتم وضع الوزراء أمام الوثيقة وعليهم الاطلاع عليها.. دون أن يقرأها رئيس الوزراء عليهم. كما أن موقف رئيس الوزراء هو أيضا موقف عدم احترام للوزراء.. دعاهم معا وانتظروا ساعة ونصف. وفي المنتصف خرج وتحدث مع رؤساء السلطات وأظهر ازدراء لكل من الوزراء ورؤساء السلطات".

واستطرد: "إنه (نتنياهو) جيد في التسويق، لكن الجوهر لا يمكن تغييره.. ويقول إنه 'كان علينا أن نتوصل إلى اتفاق للتركيز على إيران'.. لقد كنت رئيسا للوزراء لمدة 17 عاما، ماذا فعلت خلال 17 عاما؟ من منعك من التركيز؟"

ولفت ليبرمان إلى أنه لو كان وزيرا للدفاع لما توصلوا إلى هذا الاتفاق، حيث صرح بالقول: "كان من الأفضل إبلاغهم من جانب واحد بأننا سنغادر، لأن هذا الاتفاق في الوقت الحالي يقيدنا فقط ولا يقيد الطرف الآخر في شيء".

فجر اليوم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ  بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.

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