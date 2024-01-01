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رئيس مستوطنة المطلة لسكانها: لا تعودوا وقعنا اتفاق استسلام

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مستوطنة المطلة لسكانها: لا تعودوا وقعنا اتفاق استسلام



القدس المحتلة/سما/

هاجم رئيس مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة، دافيد أزولاي، حكومة الاحتلال، وقال إنها أبرمت اتفاق استسلام مخجل مع حزب الله.

وقال أزولاي في لقاء تلفزيوني، إنه رفض الذهاب للقاء نتنياهو مع رؤساء مستوطنات الشمال، لأنه يريد استغلال الحدث والصورة ليقول إنه جمع المسؤولين وتحدث معهم، من أجل الاستعراض.

أوضح أن عقد اتفاق مع "منظمة إرهابية" خطأ كبير، وآلاف سكان بلدة كفار كلا من اللبنانيين سيعود إلى البلدة، ونحن لم نتعلم من درس 7 أكتوبر بالمطلق.

وأشار إلى أنه لن يدعو سكان مستوطنته إلى العودة إليها في ظل بقاء اللبنانيين على الخط الحدودي وعدم تغير الواقع الأمني على الرغم من الحرب التي استمرت عاما كاملا.

وكان بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال في الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي للبنان.

ودعا جيش الاحتلال سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المخلاة.

وقالت هيئة البث العبرية، إن الجيش سيخطر سكان جنوب لبنان بالموعد لعودتهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان.

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