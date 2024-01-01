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الاحتلال يزعم ضبط أسلحة إيرانية المصدر غايتها منطقة جنين

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم ضبط أسلحة إيرانية المصدر غايتها منطقة جنين



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان اليوم، الأربعاء، أنه خلال عملية مشتركة تم ضبط أسلحة، مصدرها في إيران"، وكانت ستنقل إلى ناشطين مسلحين في منطقة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأنه في وقت لاحق عُثر على مكان دُفن فيه قسم من الأسلحة.

وحسب البيان، فإن شحنة الأسلحة أرسلتها "شعبة 4000 للعمليات الخاصة في منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، برئاسة جواد جعفري، وكذلك وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس في الأراضي السورية، بقيادة أصغر باقري".

وأضاف البيان أن جهاز الأمن الإسرائيلي يرصد أن "جهات أمنية إيرانية عادت إلى تهريب أسلحة متطورة إلى إسرائيل" لتصل إلى الضفة الغربية.

وتابع البيان أن هذه الأسلحة "هي جزء من معركة إيرانية متواصلة لتقويض الاستقرار الأمني في المنطقة، من خلال تسليح خلايا بهدف تنفيذ عمليات مسلحة ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".

وشملت شحنة الأسلحة، حسب البيان، 73 لغما ذات وجهاز تفعيل الألغام، و6 قذائف مضادة للمدرعات من طراز RPG-7، وثلاث قذائف صاروخية 107 ملم، و27 قذيفة صاروخية، ومنصتي إطلاق قذائف هاون، و20 قذيفة هاون، و6 بنادق M16 و7 بنادق قناصة، و37 مسدسا.

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