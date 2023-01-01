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هيئة الأسرى: إدارة سجن الدامون تعامل الأسيرات بطريقة وحشية

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: إدارة سجن الدامون تعامل الأسيرات بطريقة وحشية



رام الله/سما/

 كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن استمرار سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية التي تعانيها الأسيرات في سجن الدامون والمفروضة عليهن عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أقل ما يمكن وصفها بأنها وحشية وتزداد سوءا يوما تلو الآخر.

وأوضحت الهيئة وفقا لزيارة محاميها للسجن، أن إدارة سجن الدامون ما زالت تحرم الأسيرات من الأغطية والملابس الشتوية، في ظل البرد القارس ودخول فصل الشتاء، إذ إن كل أسيرة تمتلك معطفا شتويا واحدا، إضافة إلى أنها تمنع دخول مستلزمات النظافة والعناية الشخصية، حيث يسمح لكل أسيرة بكيس شامبو واحد فقط لا يفي بالغرض.

ونقلت الأسيرات اللواتي تمت زيارتهن لمحامي الهيئة، أن الطعام قليل وسيئ، إذ إنهن يتناولن البقوليات منذ أكثر من 7 أشهر، ما أدى إلى إصابتهن بالإمساك، كما أن السجانين يقتحمون الغرف دون مراعاة خصوصية الأسيرات وبطريقة همجية، ويستولون على أغراضهن الشخصية، وفي بعض الأحيان يرشون الغاز داخل الغرف، بالتزامن مع فرض عقوبات جماعية دون سبب وإلقاء الشتائم عليهن، وأضافت الأسيرات أنه مؤخرا قام نائب مدير سجن الدامون بضرب الأسيرات بنفسه.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرات يتجنبن الخروج إلى عيادة السجن رغم رداءة الوضع الصحي بسبب قيام إدارة السجون بالتحقيق معهن بدلا من عرضهن على العيادة.

وأفادت الأسيرات اللواتي تمت زيارتهن أمس، بأن إدارة سجن الدامون وضعت قطعة بلاستيك على أبواب كل الغرف لمنع الأسيرات من التواصل مع بعضهن البعض.

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