"حماس" تشيد بإنجازات "حزب الله" في إسناد الشعب الفلسطيني

غزة/سما/

أشادت حركة "حماس" بدور "حزب الله" اللبناني في "إسناد قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية" في مواجهة الحرب الإسرائيلية، وطالبت بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان على القطاع.



وجاء في بيان لحركة: "نشيد بالدور المحوري الذي تلعبه المقاومة الإسلامية في لبنان، إسنادا لقطاع غزَّة والمقاومة الفلسطينية، والتضحيات الجِسام التي بذلها حزبُ الله وقيادته، وفي مقدّمتهم الأمين العام الشهيد السيّد حسن نصر الله، إلى جانب صمود الشعب اللبناني الشقيق وتضامنه مع الفلسطينيين في هذه المأساة".

وأضاف البيان: "إنَّ قبول العدو بالاتفاق مع لبنان دون تحقيق شروطه التي وضعها، هو محطة مهمّة في تحطيم أوهام نتنياهو بتغيير خارطة الشرق الأوسط بالقوّة، وأوهامه بهزيمة قوى المقاومة أو نزع سلاحها".

وأكد البيان "أن هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا صمود المقاومة، والتفاف الحاضنة الشعبية حولها، ونحن مطمئنون من استمرار محور المقاومة في دعم شعبنا، وإسناد معركته بشتى الوسائل الممكنة ".

وتابع: "وإذ نتابع في حركة حماس مجريات هذا الاتفاق في لبنان، لنعرب عن التزامنا بالتعاون مع أيّ جهود لوقف إطلاق النار في غزة ضمن الشروط التي توافقنا عليها وطنياً؛ وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين، وانجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة وكاملة".

ودعت الحركة "الدول العربية والاسلامية وقوى العالم الحرّ إلى حراك جاد وضاغط على واشنطن وإسرائيل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزّة".

وفي اتفاق يتضمن 13 بندا أعلنت كل من إسرائيل والدولة اللبنانية موافقتها عليه ويقضي بوقف الهجمات المستمرة بين الحزب اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ حوالي 14 شهرا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع لبنان لحقيق 3 أهداف رئيسية.