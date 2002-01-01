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جيش الاحتلال: استهدفنا مخازن أسلحة لـ"حماس" وأحد المتورطين في هجوم بئر السبع عام 2002

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: استهدفنا مخازن أسلحة لـ"حماس" وأحد المتورطين في هجوم بئر السبع عام 2002



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه عشرات مخازن الأسلحة لحركة "حماس" شمال قطاع غزة والقضاء على أحد المتورطين في هجوم بالقنابل أدى إلى إصابة نحو 10 مدنيين بمدينة بئر السبع عام 2002.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تواصل نشاطها العملياتي في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضاف البيان "في أعقاب التحذيرات المسبقة التي وجهها جيش الدفاع الإسرائيلي للسكان المدنيين بالابتعاد عن منطقة القتال في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية ومدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي عشرات من مخازن الأسلحة التابعة لحماس والمنشآت العسكرية ومواقع البنية التحتية الإرهابية الهامة خلال الليل (الأربعاء)، وقد تم ضرب هذه الأهداف نتيجة للمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من استجواب الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "الإرهابي مراد الرجوب في مدينة غزة، وهو أحد الإرهابيين المتورطين في هجوم بالقنابل أدى إلى إصابة حوالي عشرة مدنيين في مدينة بئر السبع (جنوب غربي القدس) في مايو 2002، وحكم على الرجوب بالسجن لمدة 38 عاما وأطلق سراحه لاحقا في اتفاقية إطلاق سراح جلعاد شاليط (جندي إسرائيلي)".

ووفق مصادر محلية،  أكدت عائلة مراد الرجوب نبأ اغتياله في قصف إسرائيلي استهدفه في شارع النصر غرب مدينة غزة الجمعة الماضية، حيث قضى في القصف الذي نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية ثلاثة مواطنين آخرين.


والرجوب من بلدة الكوم جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، وكان قد أمضى 10 أعوام في السجون الإسرائيلية بعد أن حكم عليه بالسجن 38 عاما وحرر في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011 وأبعد إلى غزة.

وانخرط الرجوب سابقا في كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" حيث شارك في تنفيذ عملية في بئر السبع قبل أكثر من 22 عاما.

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