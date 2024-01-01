ترحيب عربي ودولي باتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله

وكالات/سما/

لقي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني المعلن أمس الثلاثاء ترحيبا واسعا على الصعيدين العربي والدولي، واعتبرته الأطراف فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.



السعودية..

‌‎أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء عن ترحيب الرياض بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

وأضافت الوزراة في بيانها:" نأمل أن يقود تنفيذ وقف إطلق النار إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمان".

الإمارات العربية المتحدة

رحبت الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ودخوله حيز التنفيذ، معربة عن أملها في أن يؤدي الاتفاق والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بجهود الولايات المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق، واعتبرته "خطوة هامة لتجنيب الشعب اللبناني الشقيق المزيد من المعاناة، مؤكدة موقف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان وسيادته ووحدة أراضيه واستعادة مكانته العربية والإقليمية والدولية".

وأعربت عن أملها في أن يسهم الاتفاق في التنفيذ الكامل للقرار 1701 بما يستعيد الأمن والأمان الذي يستحقه المدنيون، ويعمل على إزالة التصعيد وبدء حوار دبلوماسي يقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق كل ما يخدم مصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والسلام.

مصر..

أعربت مصر عن ترحيبها بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في خطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة لإزالة التصعيد بالمنطقة.

وأوضحت الخارجية المصرية أن تحقيق ذلك سيتم فقط من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكدت الخارجية أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ينبغي أن يكون توطئة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

فلسطين..

رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي اليوم الأربعاء بإعلان دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ .

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في وقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، مؤكدة الدعم الفلسطيني الكامل لاستقرار لبنان.

الأردن..

رحبت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء الاتفاق مؤكدة دعم الأردن لأمن لبنان واستقراره وسيادته.

وأضافت: "هذا الاتفاق خطوة مهمة يجب أن تتبع بجهد دولي يسهم في وقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

قطر..

رحبت قطر اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، معربة عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، عن تطلع قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق، ووقف العمليات العسكرية فورا، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن يمهد هذا الاتفاق إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.

ألمانيا..

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بأنه "بصيص أمل" للمنطقة بأسرها.

وذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن بيربوك أن هذه الهدنة تمثل "نجاحا للدبلوماسية وما يمكن تحقيقه من خلالها".

كندا..

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن ترحيب بلاده بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان داعيا جميع الأطراف إلى تنفيذه بشكل كامل.

ونشرت رئاسة الورزاء الكندية عن ترودو قوله: "ترحب كندا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي دخل حيز التنفيذ الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القدس".

وأكد على ضرورة هذه الخطوة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، شاكرا الولايات المتحدة وفرنسا على جهودهما في تحقيق الاتفاق.

بريطانيا..

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" سيوفر قدرا من الارتياح للمدنيين.

وأضاف أنه يجب رؤية تقدم فوري نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق جميع الرهائن، ورفع القيود عن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعم بريطانيا لدور قوات "اليونيفيل" في حفظ السلام على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، مع تعزيز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، وحث على الالتزام بوقف إطلاق النار لتمهيد الطريق أمام السلام الدائم.



الأمم المتحدة..

رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت في بيان رسمي بالاتفاق معتبرة أن ضمان استدامة تنفيذه على المدى الطويل يتطلب "الكثير من العمل".

وقالت إن "هذا الاتفاق المفصلي يمثل نقطة انطلاق لعملية حاسمة تهدف لضمان سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق".



الاتحاد الأوروبي..

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق ووصفته بأنه "نبأ مشجع للغاية" سيعزز الأمن الداخلي والاستقرار في لبنان بفضل تقييد نفوذ "حزب الله".

وأكدت أن الاتفاق محل ترحيب "في المقام الأول بالنسبة للشعبين اللبناني والإسرائيلي المتضررين من جراء القتال".



إيران..

رحّبت إيران بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران "ترحّب بنبأ انتهاء عدوان الكيان الصهيوني على لبنان" مؤكدا استمرار "الدعم الإيراني الراسخ للبنان حكومة وشعبا ومقاومة".

تركيا..

رحبت الخارجية التركية بالنتيجة الإيجابية التي أسفرت عنها مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، آملة بأن يكون هذا الوقف دائما.

وأضافت: "ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل، للالتزام حرفيا بوقف إطلاق النار، والتعويض عن الأضرار التي ألحقتها بلبنان".

إعلان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل..

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفذ بحلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، بعد أكثر من سنة على مناوشات تحولت لعدوان إسرائيلي وقتال محتدم.