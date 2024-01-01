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أبرز تصريحات ميقاتي بعد قرار وقف إطلاق النار

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز تصريحات ميقاتي بعد قرار وقف إطلاق النار



قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فى مؤتمر صحفي عقده بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، إن الحكومة «تبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب».


كما أكد أن بلاده أكدت على التزام الحكومة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده.

ومن أبرز تصريحات ميقاتي اليوم: 


 نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب
أكد مجلس الوزراء على قراره بالتزام الحكومة بتنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة
انه يوم جديد تطوى فيه صفحة قاسية عانى منها الشعب اللبناني
نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات
أملنا معلق على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب
أطالب بالتزام كامل من الإسرائيلي لتطبيق القرار ١٧٠١
نؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب بما يسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو
نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان شرط أن نضع خلافاتنا جانبا
الجميع كان يراهن على فتنة ولكننا رأينا رغم صعوبة الأوضاع الاجتماعية احتضان المواطنين لبعضهم البعض
نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات
الجيش اللبناني قدم 46 شهيداً في هذا العدوان بالإضافة إلى المصابين
علينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي
متمسكون بسيادة لبنان على كل أراضيه برا وبحرا وجوا
أشكر الرئيس بري على جهوده والتعاون بيننا وبينه كان نموذجياً وأدى إلى ما وصلنا إليه
وفي وقت سابق من مساء يوم الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة إلى الإسرائيليين، معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

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