أبرز تصريحات ميقاتي بعد قرار وقف إطلاق النار

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فى مؤتمر صحفي عقده بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، إن الحكومة «تبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب».



كما أكد أن بلاده أكدت على التزام الحكومة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده.

ومن أبرز تصريحات ميقاتي اليوم:



نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب

أكد مجلس الوزراء على قراره بالتزام الحكومة بتنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كافة

انه يوم جديد تطوى فيه صفحة قاسية عانى منها الشعب اللبناني

نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات

أملنا معلق على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب

أطالب بالتزام كامل من الإسرائيلي لتطبيق القرار ١٧٠١

نؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب بما يسقط الحجج التي يرتكز عليها العدو

نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان شرط أن نضع خلافاتنا جانبا

الجميع كان يراهن على فتنة ولكننا رأينا رغم صعوبة الأوضاع الاجتماعية احتضان المواطنين لبعضهم البعض

نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات

الجيش اللبناني قدم 46 شهيداً في هذا العدوان بالإضافة إلى المصابين

علينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي

متمسكون بسيادة لبنان على كل أراضيه برا وبحرا وجوا

أشكر الرئيس بري على جهوده والتعاون بيننا وبينه كان نموذجياً وأدى إلى ما وصلنا إليه

وفي وقت سابق من مساء يوم الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة إلى الإسرائيليين، معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".