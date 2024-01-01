قطر ترحب بوقف إطلق النار في لبنان

الدوحة/سما/

رحبت قطر اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، معربة عن أملها في أن يفضي إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية.



وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، عن تطلع قطر إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق، ووقف العمليات العسكرية فورا، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن يمهد هذا الاتفاق إلى توافق أشمل يحقق السلام الدائم والاستقرار التام في المنطقة.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت تجاه لبنان ووحدتها وسلامة أراضيها، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبها الشقيق.

كما عبرت لوزارة عن تقدير قطر لجهود الولايات المتحدة وفرنسا التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق.

ولقي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني المعلن أمس الثلاثاء ترحيبا واسعا على الصعيدين العربي والدولي، واعتبرته الأطراف فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

إعلان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل..

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفذ بحلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، بعد أكثر من سنة على مناوشات تحولت لعدوان إسرائيلي وقتال محتدم.