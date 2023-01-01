غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 190 منذ بدء الحرب

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 190 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر 2023.



ووفقا للبيان فقد ارتفع العدد إلى 190 عقب استشهاد الصحفي علاء فوزي برهوم، والذي يعمل محررا صحفيا مع العديد من المؤسسات الإعلامية.

ودان المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه استهداف وقتل واغتيال إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين، محملا إياها "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء".

وأضاف المكتب في بيانه: "نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع إسرائيل وملاحقتها في المحاكم الدولية على جرائمها المتواصلة والضغط عليها لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".