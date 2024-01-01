الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان

عمان/سما/

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان والذي تم برعاية أمريكية-فرنسية.



وأضافت الوزارة في بيان رسمي "أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة يجب أن تتبع بجهد دولي يسهم في وقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وأكد البيان دعم الأردن للبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل، ودعم تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وضمان إعمار ما دمرته الحرب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للبنان.

وشدد البيان على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة باعتبارها الخطورة الأولى نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

هذا ولقي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني المعلن أمس الثلاثاء ترحيبا واسعا على الصعيدين العربي والدولي، واعتبرته الأطراف فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

إعلان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل..

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفذ بحلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، بعد أكثر من سنة على مناوشات تحولت لعدوان إسرائيلي وقتال محتدم.