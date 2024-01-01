نتنياهو يكشف 3 أسباب لقبول "إسرائيل" وقف إطلاق النار في لبنان

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار مع لبنان لحقيق 3 أهداف رئيسية.



وأوضح نتنياهو، أمس الثلاثاء في إفادة صحفية عقب إعلانه موافقة "الكابينيت" على وقف إطلاق االنر، أن هذه لموافقة صدرت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ثثمثل في

التركيز على التهديد الإيراني.

إعادة تنشيط القوات الإسرئيلية وتوحيد صفوفها

فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان وعزل حركة "حماس".

وشدد نتنياهو على أن وقف إطلاق النار ومدته "يعتمد على ما يحدث في لبنان"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سينفذ هجمات حال تسجيل أي انتهاك للاتفاق.

وتابع "نحتفظ بحرية الرد بالكامل، إذا قام حزب الله بتسليح نفسه سنهاجم، وإذا بنى بنية تحتية بالقرب من الحدود ايضا سنهاجم".

وأضاف: "بعد عام من الحرب لم يعد نفس حزب الله بذت القوة التي كان عليها قبل عام، أعدناه عقودا إلى الوراء، واغتلنا الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، وقضينا على كبار قيادات التنظيم، ودمرنا معظم صواريخه وقذائفه".

وأردف:"أسمع الادعاءات بأننا إذا دخلنا في وقف إطلاق النار فلن نتمكن من الهجوم أو استئناف الحرب، أذكركم بأن هذا ما قيل عندما أعلنا وقف إطلاق النار في غزة لتحرير الرهائن، قالوا إننا لن نستأنف القتال، لكننا استأنفناه وبقوة كبيرة".

وشدد على أن إسرائيل ستواصل القضاء على "حماس" وتستعيد جميع الرهائن، لضمان ألا تشكل غزة تهديدا آخر لإسرائيل، وأنها ستعمل على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي حتى تحقق إسرائيل جميع أهدافها".

ووفقا له فقد حققت غسرئييل إنجازا كبيرة على 7 جبهات قتال خلال عام من الحرب، أوضحها كما يلي:

جبهة إيران "رأس الاخطبوط ".

ووفقا له فقد دمرت إسرائيل أجزاء كبيرة من الدفاعات الجوية الإيرانية وقدرتها على إنتاج الصواريخ، إلى جنب تدمير مكون رئيسي في برنامجها النووي، مشددا على عزمة منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

جبهة غزة.

واعتبر نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي نجح في تفكيك كتائب حركة "حماس" والقضاء على 20 ألف من عناصرها.

مضيفا "أعدنا 154 من الرهائن، ونحن ملتزمون بإعادة جميع الرهائن المتبقين، البالغ عددهم 101، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وإنهاء معاناة عائلاتهم، نحن ملتزمون أيضًا باستكمال القضاء على حماس".

الجبهات الباقية وهي "الصفة الغربية واليمن والعراق وسوريا ولبنان.

ولفت نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في هذه الجبهات قائلا: "نُحبط بشكل منهجي محاولات إيران وحزب الله والجيش السوري لنقل الأسلحة إلى لبنان، وعلى الأسد أن يدرك أنه يلعب بالنار".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

وأعقب ذلك إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفذ بحلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء، بعد أكثر من سنة على مناوشات تحولت لعدوان إسرائيلي وقتال محتدم.