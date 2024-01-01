بري: نطالب بانتخاب رئيس للجمهورية والشعب أبطل مفاعيل العدوان الإسرائيلي

بيروت/سما/

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أن الشعب اللبناني أبطل مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي توقف اليوم.



وقال بري في كلمة متلفزة: "نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه، واظهرت الحرب وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية"، وطالب بري بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.



وأضاف رئيس مجلس النواب:

"أناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة".

ندعو جميع اللبنانيين الذين فروا بعد الحرب إلى سوريا والعراق ومصر وقطر وكل الدول الشقيقة للعودة إلى وطنهم.

الأولوية للحفاظ على وحدة لبنان وبناء مؤسساته الدستورية.

أدعو جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أرضهم حتى لو كانت ركاما.

الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي هبت لمساعدة لبنان ودعمه في تجاوز هذه المرحلة العصيبة.

التحية والتقدير إلى الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية ولجنود "اليونيفيل" على جهودهم وتضحياتهم.

إنها لحظة الحقيقة التي يجب فيها أن نستدعي فيها كافة عناوين الوحدة في لبنان.

لنحفظ لبنان من أجل الخروج به أكثر قوة ومنعة وإصرارا على صنع قيامته وللعيش المشترك بما يشكل نقيضا لعنصرية إسرائيل.

اللحظة هي لحظة تحمل المسؤولية.

للنازحين.. عودوا إلى مناطقكم وأرضكم "وديعة الشهداء" التي انغرست قاماتها فيها نصرا ليعود المجد إليها.

عشتم وعاش لبنان.

وفي بيان له اليوم الأربعاء، قال الجيش اللبناني: "مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701".



وشدد على أهمية التزام اللبنانيين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظا على سلامتهم، كما دعا الأهالي العائدين إلى سائر المناطق لتوخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي، والاتصال بغرفة عمليات قيادة الجيش أو إبلاغ أقرب مركز له أو للقوى الأمنية الأخرى.

ومع حلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء بتوقيت لبنان، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، عن التوصل للاتفاق، قائلا إن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء ذات اليوم كلمة إلى الإسرائيليين، أعلن فيها موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار.