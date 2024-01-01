كاتس يأمر بالتعامل مع توترات جديدة على الحدود مع لبنان بعد وقف إطلاق النار

القدس المحتلة/سما/

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتعامل مع مظاهر شهدتها قرى بجنوب لبنان محاذية لإسرائيل، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه عدة مركبات للاشتباه بها.



وقال مكتب كاتس في بيان: "على ضوء دخول مقاتلين من "حزب الله" لقرية كفر كلا الجنوبية رافعين صور وأعلام، على الجيش التعامل بحزم ودون هوادة في مواجهة هذه الظواهر".

وذكر بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أعلن الجيش أنه أطلق النار باتجاه عدة مركبات في جنوب لبنان للاشتباه بها في الوقت الذي يعود فيه الكثير من سكان المدن الجنوبية وبكثافة إلى منازلهم رافعين صور وأعلام حزب الله".



بدوره، أكد رئيس بلدية المطلة شمالي إسرائيل رصد عودة عدة من عناصر "حزب الله" بمركبات ودراجات نارية إلى كفر كلا.

كما أضاف بيان الجيش الإسرائيلي في البيان: "بتوجيه من المستوى السياسي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، وجيش الدفاع يعمل وفقا لذلك. قوات الجيش الإسرائيلي متمركزة في مواقعها جنوب لبنان".

وأردف: "خلال الساعة الأخيرة، رصدت القوات عدة مركبات في الأراضي اللبنانية تقل مشتبهين داخل منطقة محظورة على الحركة. أطلقت القوات النار لمنع وصولهم إلى المنطقة، مما دفع المشتبهين إلى الابتعاد".

وتابع البيان: "سلاح الجو على أهبة الاستعداد للعمل في كافة أنحاء لبنان، ومنظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى. حتى هذه اللحظة، لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

واختتم البيان: "الجيش الإسرائيلي سيتحرك ضد أي جهة تحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولن يسمح بالمساس بأمن سكان دولة إسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيّز التنفيذ، يعود الكثير من سكان المدن الجنوبية إلى منازلهم رافعين صور وأعلام "حزب الله". حسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.