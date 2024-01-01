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إعادة افتتاح المدارس في الجليل الأعلى حتى جنوب صفد

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة افتتاح المدارس في الجليل الأعلى حتى جنوب صفد



القدس المحتلة/سما/

أعلن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى في إسرائيل إعادة افتتاح المدارس شريطة أن تكون في المنطقة المحمية "خلال فترة الدفاع".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجلس الإقليمي الذي تمتد حدوده من الحدود مع لبنان في الشمال إلى جنوب مدينة صفد.


وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعد تقييم الوضع ودخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيّز التنفيذ مع فجر اليوم الأربعاء.

في المقابل شهدت لبنان عودة جماعية للأهالي من أماكن نزوحهم إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، في حين دعا الجيش اللبناني هؤلاء المواطنين إلى التريّث في العودة للقرى والبلدات الأمامية التي توغلت فيها قوات الجيش الإسرائيلي، بانتظار انسحابها وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومع حلول الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء بتوقيت لبنان، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ، بعد أكثر من سنة على القتال بين الطرفين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الثلاثاء، عن التوصل للاتفاق، قائلا إن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

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