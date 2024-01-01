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بيان وزير الدفاع الأمريكي حول وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان وزير الدفاع الأمريكي حول وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان



واشنطن/سما/

وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني بأنه مفيد لإسرائيل ولبنان وأمن المنطقة، مشيرا إلى أن هذا اليوم يشكل لحظة تاريخية.


وجاء في بيان أوستين على موقع "البنتاغون": "إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس بايدن سيمكّن عشرات الآلاف من المدنيين في كل من لبنان وإسرائيل من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، ووضع حد للعنف والدمار الناجم عن هذا الصراع".


وأضاف أوستين: "إن دعمنا لأمن إسرائيل لا يزال قويا، وكذلك دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران مثل "حزب الله" اللبناني و"حماس". وستتشاور الوزارة عن كثب مع شركائنا الدوليين والوكالات المتعددة لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار".

وتابع أوستين: "بينما نرحب بأخبار وقف إطلاق النار هذا، نأمل أيضا أن يجلب تخفيف حدة التوترات عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية أيضا الأمل المتجدد لإنهاء الصراع المأساوي في غزة".

وأردف: "ويجب علينا أن نواصل التركيز على تحسين الظروف الإنسانية البائسة في غزة، ونظل ملتزمين بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".

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