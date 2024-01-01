سوريا تعلن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على المعابر الحدودية بريف حمص الغربي

دمشق/سما/

أفاد مصدر عسكري سوري باستشهاد 6 أشخاص بينهم جنديان وإصابة 12 آخرين بعدوان إسرائيلي جوي استهدف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص الغربي.

وقال المصدر العسكري في بيان: "عند الساعة 05 : 00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بريف حمص الغربي وأدى العدوان إلى ارتقاء 6 شهداء بينهم عسكريان والباقي مدنيون، وإصابة اثني عشر آخرين بجروح، منهم أطفال ونساء وعاملون بالهلال الاحمر العربي السوري، ووقوع أضرار مادية كبيرة".



ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المعابر الحدودية بشكل متكرر فضلا عن الغارات التي يشنها على مناطق متفرقة في الاراضي السورية بذريعة ضرب مواقع ومستودعات أسلحة تخص "حزب الله" وإيران.