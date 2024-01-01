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ألمانيا توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بـ131 مليون يورو

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا توافق على مبيعات أسلحة لإسرائيل بـ131 مليون يورو



برلين/سما/

وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 131 مليون يورو (137 مليون دولار) على الأقل خلال العام الجاري.


وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على سؤال برلماني من نائب من حزب "بي إس دبليو" الشعبوي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إن الحكومة الألمانية لم توافق على أي صادرات أسلحة حربية منذ بداية شهر مارس الماضي.

ووفقا لأحدث الأرقام سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 23.6 مليون يورو في الفترة من 18 أكتوبر إلى 19 نوفمبر.

ووفقا للوزارة فإن "القيمة الكاملة من هذا المبلغ تمثلها معدات عسكرية أخرى".

وحتى 17 أكتوبر سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 107.5 مليون يورو على الأقل وفقا لإجابات سابقة على الأسئلة البرلمانية، وبذلك يصل المجموع منذ بداية العام إلى 131.1 مليون يورو.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها الحكومة الألمانية تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في فبراير.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد في وقت سابق أن ألمانيا ستواصل توريدات الأسلحة لإسرائيل على الرغم من انتقاد عملياتها العسكرية في قطاع غزة ولبنان. ودعا شولتس إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء العمليات ضد "حماس" و"حزب الله".

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