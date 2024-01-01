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"معاريف" تهاجم نتنياهو وتصفه بالبارع في "خلق الأوهام"

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"معاريف" تهاجم نتنياهو وتصفه بالبارع في "خلق الأوهام"



القدس المحتلة/سما/

هاجمت صحيفة "معاريف" اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان واصفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "بارع في خلق الأوهام"، وأن الجيش الإسرائيلي لا يملك القوة اللازمة للقضاء على "حزب الله".


وكتبت الصحيفة العبرية، بعد ساعات قليلة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" حيّز التنفيذ:  "نتنياهو يبرع في وصف واقع غير موجود، وفي تقديم وعود لا يمكن الوفاء بها. لكن الواقع أن إسرائيل لا تملك القوة العسكرية والسياسية للقضاء على حزب الله، ومن الأفضل قول الحقيقة بدلا من نشر الأوهام الكاذبة".


وأضافت: "تمكن نتنياهو، المسؤول الرئيسي عن كارثة 7 أكتوبر، من استعادة مكانته بين مؤيديه من خلال خلق الوهم ووعد سكان الشمال بأنهم سيتمكنون من العودة إلى ديارهم بأمان.. نتنياهو يبرع في وصف واقع غير موجود، وفي تقديم وعود لا يمكن الوفاء بها".

واعتبرت "معاريف" أن الأمن في الشمال سيكون على مستوى أعلى مما كان عليه في الماضي، لكن لن يكون هناك أمن مطلق. ولن يكون هناك نصر كامل في الجنوب (قطاع غزة) أيضا.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية: "يتعين علينا أن نفترض أن "حزب الله" سوف يتم ردعه الآن لسنوات عديدة، ويتعين علينا أن نأمل أن تعرف إسرائيل كيف تمنع تسليح "حزب الله" وإعادة تجميع صفوفه على حدودنا".

واختتمت: "من الممكن أيضا أن تقصقص التغييرات الداخلية في لبنان جناحيه. ولكن لا يجب ألا نكرر وعودا فارغة عن نصر مطلق سيتحقق في المستقبل".

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